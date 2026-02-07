Блоки двух АЭС на Украине снизили мощность

На Украине, как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, блоки Бурштынской и Добротворской атомных электростанций были разгружены.

© Московский Комсомолец

По его словам, была нарушена генерация указанных электростанций. В своем телеграм-канале украинский министр написал: «На Бурштынской и Добротворской ТЭС: блоки АЭС были разгружены персоналом».

В ответ на ситуацию диспетчер «Укрэнерго», по словам Шмыгаля, запросил аварийную помощь от Польши для стабилизации электроснабжения. На всей территории Украины введены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.

Ранее стало известно, что в восточных и северных областях страны применяются спецграфики аварийных отключений, чтобы справиться с дефицитом мощности и поддержать работу энергосистемы.