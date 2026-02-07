Трамп осудил видео с Обамой в виде обезьяны

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в субботу выступил с осуждением видеоролика, на котором были показаны обезьяны с головами, заменёнными на изображения бывшего американского президента Барака Обамы и его супруги Мишель.

Отвечая на вопрос представителей прессы о том, осуждает ли он расистский характер отдельных фрагментов видеоматериала, Трамп подтвердил своё негативное отношение к подобному контенту.

Ранее в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social был опубликован видеоролик с изображением приматов, чьи головы были заменены на лица Барака и Мишель Обамы. Публикация оставалась доступной в профиле американского лидера на платформе Truth Social в течение двенадцати часов, после чего была удалена. Представители Белого дома пояснили, что запись была размещена по ошибке одним из сотрудников администрации президента.