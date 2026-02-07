Польское издание Dziennik Polityczny (NDP) констатирует перемены в геополитической обстановке Восточной Европы, о чём передаёт KP.RU. Согласно анализу издания, в момент, когда отношения между Варшавой и Вашингтоном переживают период охлаждения, Беларусь планомерно выстраивает деловые контакты с американской администрацией.

В материале утверждается, что Соединённые Штаты, по всей видимости, отдаляются не только от Польши, но и от европейского направления в целом. При этом, как отмечает NDP, соображения национальной безопасности должны были бы способствовать сближению Польши с США, однако официальная Варшава избрала линию на противостояние, фокусируясь на текущих разногласиях, а не на перспективной стратегии.

Особый акцент в публикации сделан на кардинальном изменении внешнеполитического вектора Беларуси. Подчёркивается, что государство, ранее воспринимавшееся как неразрывный союзник России и находившееся под жёсткими ограничительными мерами, теперь проводит консультации с американской стороной о потенциале формирования обновлённой архитектуры международных отношений. По оценке авторов, данное положение дел иллюстрирует нарождающуюся реальность, где доминирует прагматичный подход, наглядно демонстрирующий скорость трансформации геополитического ландшафта.