Китай обвинили в тайных ядерных испытаниях

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно заявил, что Китай проводил тайные ядерные испытания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Во время конференции по разоружению в Женеве он заявил, что в 2020 году Пекин провел тайное ядерное испытание. Оно включало в себя подготовку зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. Все следы испытания пытались скрыть, в том числе с помощью особых технологий, маскирующих сейсмическую активность.

Присутствующий на конференции представитель от Китая эти обвинения не стал комментировать напрямую. По его словам, Китай всегда ответственно подходит к вопросу ядерной сферы. Кроме того, он встречно обвинил США в раздувании китайской ядерной угрозы.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости начать общеевропейское обсуждение ядерного сдерживания Европы.