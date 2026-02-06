Глава разведки «Хезболлы» ушел со своего поста
Глава разведывательного управления шиитского движения "Хезболла" Вафик Сафа оставил свой пост. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.
По данным издания, руководство организации удовлетворило прошение Сафа об отставке 6 февраля. Источники, близкие к шиитской общине, утверждают, что причиной ухода Сафы стала реструктуризация движения, проведенная в январе, которая затронула и спецподразделение, находившееся под его руководством. В результате реформы полномочия Сафы были значительно урезаны, однако он не был отправлен в отставку.
По информации портала, временно исполнять его обязанности будет Хусейн Бараде, также известный как Хадж Саджид. 10 октября 2024 года Сафа получил серьезные ранения и был госпитализирован после израильского авиаудара по центру Бейрута. Сафа был соратником бывшего генерального секретаря движения, шейха Хасана Насруллы, которого не стало 27 сентября того же года, и играл важную роль в посреднических миссиях как внутри Ливана, так и за его пределами.