Трамп прокомментировал переговоры с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп прокомментировал прошедшие с Ираном переговоры, отметив, что стороны приблизились к завершению сделки. Об этом пишут РИА Новости.

«Они [Иран] готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад», — сказал Трамп.

Американский лидер также добавил, что в целом проходит много хороших переговоров, а следующая встреча с Ираном состоится в начале предстоящей недели.

Американско-иранские переговоры прошли 6 февраля в столице Омана Маскате. Иран на них отказался прекращать обогащение урана.

До этого Дональд Трамп сделал заявление по поводу переговоров с Россией и Украиной.