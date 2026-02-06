Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью телеканала BFMTV о том, что Россия распространяет информацию о связях президента Франции Эммануэля Макрона с финансистом Джеффри Эпштейном.

Напомним, что ранее BFMTV опубликовал статью, в которой говорится о распространении хакерами из России информации о связях Макрона и Эпштейна. По словам Филиппо, такие обвинения являются попыткой отмыть репутацию Макрона.

«Макрон, который 250 раз упоминается в файлах Эпштейна: это русские! Да, да, они официально осмелились. Информация от "Viginum", правительственной структуры, созданной для того, чтобы везде видеть русских и защищать правительство от любых неудобных обсуждений», — написал Филиппо в соцсети X.

Напомним, что в 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство. В конце января 2026 года в США объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов — сюда входят документы, электронные письма, а также фотографии и видео.

Политик Филиппо согласился со словами Захаровой о "прозревшем" Макроне в очках

Ранее СМИ сообщили о том, что Эпштейн хотел купить немецкий банк для обхода финнадзора в США.