Сможет ли Стармер избежать отставки «за Эпштейна»

Политолог Юрий Светов заявил, что Кир Стармер сможет сохранить пост премьер-министра на фоне скандала с «файлами Эпштейна», если пожертвует кем-то из своего окружения. Об этом эксперт заявил News.ru.

В сентябре 2025 года Стармер уволил Питера Мандельсона с должности посла в США из-за его связей с Джеффри Эпштейном. Перед этим стало известно, что Мандельсон общался с Эпштейном и называл его своим другом уже после того, как финансист был осужден за преступления против несовершеннолетних.

В феврале 2026-го власти США опубликовали файлы, свидетельствующие, что Мандельсон делился с Эпштейном секретной правительственной информацией после мирового финансового кризиса 2008 года. Также в документах утверждается, что в 2003-2004 годах Эпштейн отправлял платежи на сумму 75 тысяч долларов на счета, связанные с Мандельсоном.

Стармер попросил прощения за свое решение назначить Мандельсона послом. По словам премьера, Мандельсон в разговоре с ним «изобразил Эпштейна как человека, которого он едва знал».

«О том, что Мандельсон был знаком с Эпштейном, было известно давно, но никто из нас не знал глубины и мрачности этих отношений», - заявил Стармер.

По мнению Светова, Стармер может поступить «так же, как это делали другие лидеры в аналогичных ситуациях»: пожертвовать кем-то из своего окружения, возложив вину на этого человека.

«Если удастся купировать скандал, отставкой допустим, руководителя аппарата, он сможет продержаться», - предположил политолог.

В то же время он указал, что у Стармера низкий рейтинг. По прогнозам, Лейбористская партия Стармера рискует проиграть муниципальные выборы в мае.