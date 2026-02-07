В Молдавии могут запретить соцсети детям

В Молдавии предложили ввести запрет на социальные сети для детей до 16 лет. С соответствующей инициативой выступила госсекретарь министерства экономического развития и цифровизации республики Мишель Илиев при запуске национальной кампании "Давайте безопасно использовать искусственный интеллект", сообщает издание Ziarul de garda.

Как считают власти страны, такую меру следует принять из-за цифровой зависимости детей, воздействия на них вредоносного контента и неконтролируемого использования искусственного интеллекта несовершеннолетними.

Илиев заявила, что контроль за соблюдением запрета будут осуществляться с помощью дополнительного инструмента аутентификации.

"На европейском уровне найдено решение по интеграции цифрового кошелька в качестве дополнительного элемента аутентификации, и наше Агентство электронного управления уже работает над этим цифровым кошельком", — цитирует министра издание.

6 февраля сообщалось, что законопроект о запрете пользоваться рядом соцсетей детям и подросткам младше 16 лет планируется внести на обсуждение в ходе предстоящего съезда правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС).