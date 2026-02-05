Чубайса нашли в файлах Эпштейна

В файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна упоминается бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Письмо с упоминанием российского чиновника опубликовано на сайте библиотеки американского минюста.

Министерство опубликовало скриншоты переписок Эпштейна с неизвестным по электронной почте в 2010 и 2011 годах, когда Чубайс занимал пост председателя правления корпорации «Роснано».

«Поговорим завтра дома. Чубайс из «Роснано» спрашивает обо мне», — написал неизвестный финансисту 27 августа 2010 года.

Помимо этого, его имя встречается в новостных дайджестах, а также в брошюре со списком участников Восточного экономического форума в Давосе 2011 года.

Чубайс покинул Россию в марте 2022 года, сразу после ухода с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями. В разное время его видели в Турции, Италии и Израиле. СМИ сообщали, что в Израиле он занимается научно-исследовательской деятельностью.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, всего было обнародовано еще более 3 млн страниц документов из досье. В файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III. Кроме того, в них обнаружили связь финансиста с девушками из России.