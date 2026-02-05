Макрон хочет позвонить Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

© Вечерняя Москва

Французский источник в четверг, 5 февраля, сообщил, что на подготовку содержательной беседы потребуется несколько дней.

— Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней. Французский лидер нацелен на результат, — сказал источник ТАСС.

2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил за установление прямого канала связи между Европой и Россией. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы европейские столицы могли напрямую отстаивать свои интересы, не перекладывая ответственность на других.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что Франция хочет стать полноценным участником переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и с этой целью Макрон намерен позвонить Владимиру Путину. Федоров отметил маловероятность изменения отношения Парижа к Москве, из-за чего, по его словам, неясно, как Макрон планирует выстраивать диалог с Путиным.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что телефонный разговор лидеров Евросоюза с президентом России стал бы неверным сигналом в текущей ситуации.