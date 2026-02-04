Кличко пожаловался на жителей Киева

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на неблагодарность жителей столицы, которые склонны критиковать городские власти исключительно в периоды плохой погоды. Градоначальник отметил, что его усилия по поддержанию порядка в мегаполисе остаются незамеченными, когда климатические условия стабилизируются.

Отрывок выступления главы украинской столицы опубликовал ресурс Страна.ua.

«Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер», — заявил Кличко, указывая на несправедливость общественных оценок.

Он подчеркнул, что в погожие дни горожане забывают о роли муниципальных служб: «А когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит». По мнению этого издания, подобные претензии прозвучали в момент, когда коммунальная сфера Киева находится в состоянии затяжного кризиса.

В Киеве начались экстренные отключения света

Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине продолжаются с октября прошлого года, а в середине января 2026 года в стране был официально введен режим чрезвычайной ситуации. Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко ранее констатировал острый дефицит мощности в системе, который не удается ликвидировать. Сам Виталий Кличко неоднократно называл ситуацию с электро- и водоснабжением в столице критической и призывал население по возможности выезжать из города.