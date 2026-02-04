$76.9191.11

Переговоры США и Ирана сорвались

Московский Комсомолец

Запланированные на 6 февраля в Омане переговоры между США и Ираном по ядерной программе были внезапно отменены. Как сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленные источники, Тегеран в одностороннем порядке отказался от ранее достигнутых договоренностей. Этот демарш ставит под удар попытки администрации Дональда Трампа стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке дипломатическим путем.

По информации журналиста, «ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей».

Госсекретарь США Марко Рубио сегодня признался, что сомневается в договороспособности иранской стороны. «Я не уверен, что с этими людьми можно достичь соглашения, но мы постараемся это выяснить», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Вашингтон изначально «не видел никакого вреда в том, чтобы попытаться понять, возможно ли что-то сделать», однако теперь ситуация окончательно зашла в тупик.

Ранее иранское агентство ISNA информировало, что встреча должна была пройти в Маскате при посредничестве оманской стороны. Делегацию Ирана должен был возглавить министр иностранных дел Аббас Аракчи, а интересы Вашингтона планировали представлять спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Однако, по данным газеты The Wall Street Journal, ожидания от этих контактов были крайне низкими. В дипломатических кругах военную конфронтацию между странами уже считают практически неизбежной.