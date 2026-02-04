Осужденный за сексуализированные преступления американский финансист Джеффри Эпштейн сравнил себя с «русским киллером». В рассекреченных материалах по его делу опубликован фрагмент диалога с одним из собеседников, чьи данные скрыты.

В сообщении Эпштейн отправил свою фотографию и подписал, что он выглядит как русский киллер. Однако второй участник диалога в этом усомнился.

В этой же переписке речь собеседник отправляет профиль финансисту ссылку на профиль студентки в соцсети, предлагая с ней познакомиться. Он характеризует девушку как «приятного человека». Эпштейн знакомиться отказывается.

Ранее «МК» писал, что письмо иллюзиониста Дэвида Блейна нашли в материалах по делу Эпштейна. Представляя себя собеседнику автор рассказывает, что путешествовал по всему миру, показывая фокусы в частном порядке.