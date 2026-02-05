У премьера Британии Стармера тряслись руки во время вопросов об Эпштейне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался скрыть дрожь в руках во время того, как отвечал на вопросы о связях бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает Daily Express.

Отмечается, что 4 февраля во время еженедельной сессии в британском парламенте Стармер заметно сжимал руки, пытаясь скрыть легкую дрожь. В особенности дрожь была заметна в левой руке. Политик пытался скрыть трясущиеся руки, опираясь на трибуну и придерживая одной рукой другую.

5 февраля The Spectator писал, что скандал из-за связи Мандельсона с Эпштейном может стоить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру кресла.

Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за связей с Эпштейном.

По данным издания, опасность для премьера заключается в том, что обсуждение связи посла с финансистом происходит не только в частных разговорах, но и в парламенте Великобритании. Депутаты считают, что Стармер не сможет пережить этот скандал.