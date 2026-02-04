США согласились на ультиматум Ирана

США согласились на требование Ирана перенести переговоры из Турции в Оман. О решении Вашингтона в ответ на ультиматум Тегерана сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По словам источника, переговоры о том, присоединятся ли к переговорам в Омане другие страны региона, все еще продолжаются. Журналист отметил, что Белый дом отказался от комментариев.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран потребовал, чтобы переговоры с США на этой неделе проходили в Омане, а не в Турции, и ограничить их только двусторонними переговорами исключительно по ядерным вопросам.

Израиль выдвинул США свои требования по Ирану

При этом 3 февраля американские военные сбили иранский дрон, приблизившийся к авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln в Аравийском море, а военные катера Ирана приблизились к танкеру под американским флагом в Ормузском проливе и потребовали остановить судно, однако танкер увеличил скорость и сохранил курс.