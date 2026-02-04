В МИД России оценили дискуссии Европы о ядерном вооружении

Российские власти отреагировали на дискуссии в Германии и других странах ЕС о создании ядерных вооружений. Как подчеркнули в МИД РФ, потенциальное движение Берлина в сторону обладания собственным ЯО стало бы очевидным шагом, нарушающим целый ряд международных обязательств.

В Москве также отметили, что в данном случае речь идёт о крайне опасной тенденции и «реальной угрозе расползания ядерного оружия» в контуре коллективного Запада. Как полагают эксперты, дискуссии европейских лидеров по вопросу ЯО «говорят о полной безответственности» представителей ЕС. Ведь, как отмечают аналитики, если такие планы будут когда-нибудь реализованы, то и Россия изменит принципы планирования и применения своих ядерных арсеналов.

«Причём не только в области нераспространения ядерного оружия, где у ФРГ уже весьма неприглядная «кредитная история» ввиду её активного участия в одиозной практике «совместных ядерных миссий» НАТО. Помимо этого, указанный вопрос напрямую затрагивает обязательства Берлина, имеющие непосредственное отношение к основам государственности объединённой Германии и вытекающие, в частности, из фундаментального в этом плане «Договора 2+4» 1990 года», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в министерстве считают, что в данном случае речь идёт не о частном случае, а о формирующейся «крайне опасной тенденции», связанной с явными сдвигами в дискурсе о ядерном оружии в союзных США странах коллективного Запада.

«В последнее время многократно участились спекуляции на тему обретения такими государствами, не обладающими ядерным оружием по смыслу ДНЯО, собственного или коллективного военно-ядерного потенциала… Помимо Германии, это происходит в Польше, государствах Прибалтики, странах Северной Европы, Республике Корее, Японии и т. д. Всё это — под предлогом сомнений в надёжности и долговечности американского «ядерного зонтика» и якобы острой необходимости создания для него альтернатив», — подчеркнули в МИД РФ.

В то же время и от участия в самопровозглашённых «ядерных альянсах» с США эти страны отказываться также не торопятся, добавили в ведомстве.

В результате возникает «реальная угроза расползания ядерного оружия» в контуре «коллективного Запада», который и «без того не отличается миролюбием», подчеркнули в министерстве.

«Считаем, что уже сами по себе рассуждения и «пробные шары» на данную становящуюся «модной» тему имеют деструктивный эффект. Тиражирование риторики о возможности и даже желательности продвижения к обладанию ядерным оружием не только рутинизирует и «банализирует» эту традиционно весьма чувствительную проблематику, но и подспудно формирует взбудораженное общественное мнение в нужной соответствующим политическим силам идеологической парадигме», — говорится в сообщении.

«В надежде сдерживать Россию»

Напомним, 21 января телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что страны Евросоюза начали обсуждать возможность наращивания собственного ядерного потенциала, поскольку они сомневаются в готовности США и дальше обеспечивать безопасность континента. По данным телеканала, в ЕС раздумывают над тем, следует ли полагаться на ядерные силы Франции и Великобритании или же создать собственные программы.

Из всех членов НАТО, не считая США, лишь Франция и Великобритания располагают ядерным оружием, «хотя их арсеналы значительно уступают по размерам и возможностям», напоминают журналисты.

В материале также говорится, что речь идёт и о вариантах усиления французского ядерного потенциала, передислокации носителей за пределы Пятой республики и об укреплении обычных вооружённых сил на восточном фланге НАТО.

«Ещё один обсуждаемый вариант состоит в том, чтобы снабдить европейские страны, у которых нет программ разработки ядерного оружия, техническими возможностями для его создания», — пишут журналисты со ссылкой на европейских чиновников.

При этом в материале также отмечается, что такие шаги могут подорвать систему нераспространения ядерного оружия.

«Дискуссии также свидетельствуют о том, что в динамике безопасности на Западе происходят изменения, которые могут свести на нет десятилетия мировых усилий по сокращению... ядерного оружия», — говорится в статье.

Впрочем, как заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью NBC News, вопрос ядерного сдерживания может быть решён в рамках НАТО.

«Мы пока очень зависим от Соединённых Штатов. И я бы сказала, что создание этого «зонтика» и тесное взаимодействие внутри НАТО также соответствуют интересам США, — сказала Валтонен. — Конечно, мы открыты для любых вопросов или идей, и особенно для решений, касающихся ядерного сдерживания в будущем».

Стоит отметить, что разговоры о ЯО в Европе идут достаточно давно. Так, сначала президент Франции Эммануэль Макрон ещё в марте прошлого года публично предложил начать переговоры с европейскими государствами о том, какой вклад в безопасность региона с этой точки зрения могла бы сделать Франция. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что его страна «серьёзно обсуждает» с Парижем защиту с помощью французского ядерного оружия. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц в прошлом году, ещё до вступления в должность, допускал вариант, при котором Франция могла бы предоставить Германии «ядерный зонтик», — это предложение отвергали предыдущие правительства ФРГ.

На прошлой неделе Мерц сообщил, что европейские государства начинают обсуждать идеи по созданию общего «ядерного зонтика» в дополнение к существующим договорённостям с США в области безопасности, «в то время как в Германии всё больше говорят о разработке собственной системы ядерной обороны», пишет Reuters.

«Эти переговоры имеют место. Они не входят в противоречие с совместными ядерными миссиями с Соединёнными Штатами Америки», — приводит его слова агентство.

Мерц также пояснил, что переговоры только на начальной стадии и принятия решения по данному вопросу в ближайшее время не ожидается.

Впоследствии лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» назвала безумием идеи ядерного вооружения ФРГ, расценив их как опасные.

В целом против того, чтобы Германия создавала собственное ядерное оружие, выступили и сами немцы: как следует из опроса института Forsa для телеканалов RTL и ntv, такой точки зрения придерживается 68% населения.

При этом стремление европейских стран создать собственное ядерное оружие может спровоцировать Россию, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Подобный вздор часто приходится слышать от лидеров ЕС. Швеция и Финляндия также обсуждают совместный ядерный план в надежде сдерживать Россию. Я повторяю: Россия не планирует вторгаться в Германию или Финляндию, но если эти планы по ядерному оружию получат продолжение, позиция России может резко измениться», — написал Мема на своей странице в соцсети X.

«Абсолютно безответственный шаг»

Как отмечают эксперты, дискуссии европейских лидеров о разработке собственного ядерного оружия «говорят о полной безответственности» представителей ЕС.

«Это абсолютно безответственный шаг и свидетельство полнейшей русофобской истерии», — заявил военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT.

Как считает, со своей стороны, военный обозреватель Александр Хроленко, Россия неслучайно обращает внимание на то, что угроза расползания ядерного оружия фиксируется именно в контуре «коллективного Запада».

«Ядерное оружие — это инструмент необратимого действия, и если в какой-то точке Земли будет применено значительное количество ядерных боеприпасов, то в обозримой перспективе на многие сотни лет эти территории будут абсолютно непригодны для жизни. Поэтому всегда лучше перестраховаться, чем недооценить дискурсы, которые сейчас наблюдаются в Европе», — отметил аналитик в разговоре с RT.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, обсуждаемые в Германии и ряде других стран ЕС планы по развитию собственного ядерного потенциала следует расценивать как «серьёзные сигналы».

«Европейские политические элиты больше не рассматривают ядерный зонтик США как надёжный после прихода Трампа к власти и его политики следования исключительно национальным интересам США, в том числе в европейских делах. Тенденция на реализацию идей по созданию собственного ядерного оружия в Европе действительно наблюдается», — констатировал аналитик в беседе с RT.

Другое дело — получится ли у ЕС реализовать все эти планы, отмечают эксперты.

Как пояснил Хроленко, в первую очередь в том, чтобы такие намерения Европы обрели конкретные очертания, не заинтересованы Соединённые Штаты.

«Всякое расширение круга ядерных стран, даже если это союзники США, может в любой момент принять неуправляемый характер. Поэтому Америка и не заинтересована в таком расширении. И Вашингтон сделает всё, чтобы ядерное оружие у Германии, а также у других европейских держав не появилось. В связи с этим реализация планов государств Европы, не владеющих ЯО, вступить в ядерный клуб маловероятна», — рассуждает аналитик.

С точки зрения Ивана Коновалова, Франция также не сможет стать «ядерным гарантом» для ЕС.

«Ведь, имея свой собственный ядерный потенциал, Париж будет использовать его прежде всего для обеспечения своей безопасности», — сказал эксперт.

Коновалов добавил, что в то же время британские арсеналы «находятся под полным контролем американцев».

Однако в случае, если в Германии и других странах ЕС действительно когда-то появится ядерное оружие, Россия изменит принципы применения и планирования использования своего ЯО, уверен Коротченко.

«Это нормальная реакция на появление новых вызовов и угроз, если подобного рода ядерные программы будут запущены либо в ФРГ, либо в других странах — членах ЕС», — заключил аналитик.