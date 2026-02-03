Сына Каддафи убили в Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи погиб во время вооруженного столкновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Abaad News.

По информации издания, сын Каддафи был убит во время столкновения к югу от Триполи. Смерть Сейфа аль-Ислам Каддафи уже подтвердил его советник.

«Сейф аль-Ислам Каддафи погиб в ходе вооруженных столкновений, произошедших в районе Аль-Хаммада», — заявил советник изданию.

Муаммар Каддафи — революционер и политический деятель Ливии. С 1969 по 2011 год являлся фактическим главой государства. Во время «арабской весны» 2011 года на востоке Ливии вспыхнули протесты против коррупции и безработицы. Впоследствии ситуация переросла в гражданскую войну, после чего правительство Каддафи было свергнуто, а сам Каддафи был схвачен и убит.