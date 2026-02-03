Сына Каддафи убили в Ливии

Сейф аль-Ислам, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, убит в городе Эз-Зинтан на западе страны, сообщает телеканал Libya al-Ahrar.

По данным источников Libya al-Ahrar, близких к аль-Исламу, на него напали неизвестные боевики, передает ТАСС. Дополнительной информации о произошедшем на данный момент нет.

В 2021 году Сейф аль-Ислам заявлял о намерении баллотироваться в президенты Ливии на всеобщих выборах. Однако голосование так и не состоялось, его неоднократно переносили. В 2023 году спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Абдулай Батили сообщал, что сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру, если примет такое решение.