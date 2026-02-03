Иран выдвинул требование США

Иран требует изменить место и формат грядущих переговоров с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Согласно информации источника, иранская сторона хочет перенести встречу из Стамбула в Оман. Кроме того, Иран также настаивает на том, чтобы провести переговоры в двустороннем формате, исключив из них наблюдателей — ранее предполагалось, что несколько арабских и мусульманских стран будут присутствовать на встрече в этом качестве.

«Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в эту пятницу. <...> Иранцы хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман», — сообщает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном и отслеживают развитие ситуации. При этом он также добавил, что направил к Ирану крупные военные корабли.