Эксперт рассказал, кому стоит бояться «файлов Эпштейна»
Политолог Евгений Минченко считает, что публикация «файлов Эпштейна» ударит по «всему истеблишменту Запада». Об этом эксперт рассказал News.ru.
Эпштейн - американский опальный финансист и осужденный сексуальный преступник. Он был обвинен в торговле людьми для сексуализированной эксплуатации и покончил с собой в тюрьме.
В последние годы власти США публикуют так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Последняя партия опубликованных электронных писем содержит более пяти тысяч файлов с упоминанием президента США Дональда Трампа. Файлы содержат переписку Эпштейна с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском; также в них упоминается основатель Microsoft Билл Гейтс.
Минченко подчеркнул, что «файлы Эпштейна» содержат как установленные факты, реальные показания и переписки, так и ничем не подкрепленные утверждения разных людей. По словам политолога, сейчас в медиа-пространстве широко используются манипуляции на формулировке «упомянут в файлах Эпштейна».
«Человек может фигурировать там, и, исходя из того, какая у него политическая позиция, контекст упоминания меняется. <…> Это такая война всех против всех. Но в итоге коллективным проигравшим в ней является весь истеблишмент Запада», - заключил политолог.