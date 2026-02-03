Эксперт рассказал, кому стоит бояться «файлов Эпштейна»

Политолог Евгений Минченко считает, что публикация «файлов Эпштейна» ударит по «всему истеблишменту Запада». Об этом эксперт рассказал News.ru.

Эпштейн - американский опальный финансист и осужденный сексуальный преступник. Он был обвинен в торговле людьми для сексуализированной эксплуатации и покончил с собой в тюрьме.

В последние годы власти США публикуют так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Последняя партия опубликованных электронных писем содержит более пяти тысяч файлов с упоминанием президента США Дональда Трампа. Файлы содержат переписку Эпштейна с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском; также в них упоминается основатель Microsoft Билл Гейтс.

Минченко подчеркнул, что «файлы Эпштейна» содержат как установленные факты, реальные показания и переписки, так и ничем не подкрепленные утверждения разных людей. По словам политолога, сейчас в медиа-пространстве широко используются манипуляции на формулировке «упомянут в файлах Эпштейна».

