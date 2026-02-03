$77.0291.25

Рютте прокомментировал удар ВС РФ по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы не настроена на реальные мирные переговоры.

Так он прокомментировал удар ВС РФ по территории Украины, сообщает «Европейская правда».

«Здесь [в переговорах] достигнут важный прогресс. Но Россия продолжает атаковать – как прошлой ночью. Это демонстрирует их несерьезность в отношении мира», — заявил генсек НАТО.

По его словам, Запад продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину. При этом Рютте заметил, что «друзья Украины» и сами граждане республики не хотят повторения Будапештского меморандума или Минских соглашений.

«НАТО рядом с Украиной на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность, ваш мир – это наш мир. Он должен быть справедливым и долгосрочным», — сказал Рютте.

Генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

3 февраля Марк Рютте прибыл в Киев и начал свой визит с выступления в Верховной раде Украины. Программа визита генсека НАТО пока не разглашается. По данным СМИ, у Рютте запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством страны.