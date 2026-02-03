В Британии раскрыли план Стармера по сохранению власти

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может отправить в отставку главу своего аппарата Моргана Максуини из-за скандала, связанного с делом финансиста Джеффри Эпштейна, чтобы удержаться у власти. Об этом сообщает британская газета i Paper со ссылкой на источники.

Отмечается, что Максуини сыграл ключевую роль в назначении бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, уличенного в дружбе с Эпштейном, и теперь может поплатиться за это. Согласно прогнозам, возглавляемую премьером Лейбористскую партию ждет поражение на местных выборах.

«До мая против Кира никто выступать не будет, но потом, чтобы спасти свою должность премьера, ему понадобится жертвенный агнец», — пишет издание.

Ранее Стармер призвал бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Великобритании Карла III, дать показания перед Конгрессом США из-за своих связей с Эпштейном. Он подчеркнул, что интересы жертв финансиста должны стоять на первом месте.