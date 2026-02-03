Трамп разочаровался в Европе

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в Европе. Об этом он рассказал в ходе мероприятия в Белом доме.

«Есть те, кто говорит, что [Европу] уже не узнать из-за иммиграции и энергетики. С помощью энергетики нужно зарабатывать, а не терять деньги. Так что я очень разочарован. Это переломный момент для них», — сказал он.

Глава государства также в очередной раз похвастался тем, что он смог заставить европейских партнеров США по НАТО повысить расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП.

Трамп описал реакцию России и Китая на военные операции США

«Никто не думал, что это возможно. И они дают нам значительную часть этих денег», — подчеркнул Трамп.

Ранее о «переломном моменте» для Европы заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.