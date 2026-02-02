$77.0291.25

Лукашенко подписал закон о дактилоскопии иностранцев

Андрей Дуванов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий введение обязательной дактилоскопии иностранцев на границе. Об этом сообщает агентство Белта.

Напомним, что дактилоскопией называется способ идентификации человека по отпечаткам пальцев. Согласно инициативе, теперь эта процедура станет обязательной на пограничном контроле для иностранцев и лиц без гражданства.

«Согласно закону, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии», — уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Там также добавили, что информацию о результатах дактилоскопии смогут получить органы уголовного преследования, суды, органы внутренних дел и пограничной службы.

