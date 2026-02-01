Зеленский раскритиковал Кличко из-за происходящего в Киеве

Зеленский раскритиковал работу властей Киева по устранению аварий в энергосистеме, сообщил глава киевского режима в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, в Киеве ремонтные работы ведутся до сих пор, и это не может восприниматься как что-то нормальное в городе, ведь далеко не первую неделю сотни домов остаются без тепла.

Зеленский добавил, что власти Киева работают недостаточно. Напомним, только вчера в большинстве регионов Украины экстренно отключился свет, пропала вода, а в Харькове встало метро. Блэкаут затронул, в том числе, Киев и Киевскую область.