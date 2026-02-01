Трамп назвал боссом одного из мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «боссом». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами во время полета во Флориду.

Американского лидера попросили прокомментировать начавшиеся в Китае «чистки» высшего военного руководства и то, насколько этот факт может угрожать Тайваню.

«С моей точки зрения, в Китае есть один босс, и это председатель Си. Именно с ним я имею дело. Председатель Си — это босс. Я очень внимательно слежу за ним, и он пользуется большим уважением в Китае. Он босс», — сказал Трамп, уйдя от ответа на вопрос.

Ранее Трамп в интервью Daily Mail заявил, что почти каждую неделю общается с председателем КНР. Как утверждается, в какой-то момент у Трампа зазвонил телефон, и он прервал интервью, чтобы побеседовать с китайским лидером.