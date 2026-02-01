Трамп поужинал с «секретным клубом»

Президент США Дональд Трамп присутствовал на ужине, организованном закрытым клубом Alfalfa, как передают сопровождающие его журналисты.

По сообщениям репортёров, американский лидер провёл около полутора часов в отеле недалеко от Белого дома, где проходило мероприятие.

Встреча состоялась при закрытых дверях, доступ для прессы был ограничен.

О характере события можно судить по фотографии, размещённой в социальной сети X, на которой запечатлены директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг и заместитель главы аппарата Джеймс Блейр. На снимке чиновники и несколько других человек в смокингах изображены за столом, накрытым белой скатертью и сервированным позолоченными приборами и тарелками с золотой окантовкой. В подписи к фотографии присутствующие названы ироничным выражением «министерство правды».

Клуб Alfalfa был основан в 1913 году и насчитывает приблизительно 200 членов. Единственной официальной целью этого общества указывается проведение ежегодного ужина в последнюю субботу января. Среди участников мероприятия в текущем году американские СМИ называли бывшего президента США Джорджа Буша и основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

В течение своего первого президентского срока Трамп регулярно отсутствовал на данном мероприятии.

В этом году, согласно публикациям в прессе, ожидалось присутствие ряда представителей его администрации.