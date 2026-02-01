СМИ сообщили об уходе с поста спецпосланника Трампа

Американский предприниматель Марк Савайя, назначенный президентом США Дональдом Трампом в октябре 2025 года на пост специального посланника по Ираку, более не занимает эту должность.

Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, запланированная на 23 января поездка Савайи в Ирак для встреч с высокопоставленными чиновниками была внезапно отменена.

Причины его ухода пока неясны, но один из источников указал на неправильное управление ключевыми ситуациями, включая неспособность повлиять на предотвращение переизбрания бывшего иракского премьера Нури аль-Малики. Возможно, обязанности по иракскому направлению временно перейдут к специальному посланнику США по Сирии Тому Барраку.

