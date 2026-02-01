Раскрыты доходы Ермака при увольнении

Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак при увольнении с поста отразил в декларации о доходах сведения о денежных активах на сумму около 284 тысяч долларов США, как установило РИА Новости, ознакомившись с соответствующим документом.

28 ноября 2025 года Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак подал заявление об отставке. Этому предшествовали обыски в квартире Ермака в связи с коррупционным скандалом в украинской энергетике, центральной фигурой которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. В соответствии с требованиями украинского законодательства для высших должностных лиц Ермак при увольнении представил декларацию о доходах и имуществе, находящихся в его распоряжении.

Ермак обратился к тарологам после коррупционного скандала с одной целью

Согласно документу, размещённому в Едином государственном реестре деклараций, в графе «Денежные активы» у Ермака указаны пять позиций: счёт в АО «ОТП БАНК» на 153 тысячи долларов, счёт в «Укргазбанке» на 8300 долларов, а также долг ООО «Гарнет Интернешнл Медиа Групп» перед Ермаком на 116,4 тысячи долларов, срок погашения которого уже наступил. Уточняется, что денежные средства были предоставлены в долг десятью годами ранее по договору №102/07 от 1 июля 2016 года. Кроме того, Ермак задекларировал наличие наличных средств в размере 3000 долларов и 3000 евро.

Таким образом, общий объём заявленных денежных активов Ермака составил приблизительно 284 тысячи долларов.

Также экс-глава офиса внёс в декларацию информацию об автомобиле Mercedes-Benz модели S350 d 4MATIC long 2019 года выпуска стоимостью 69,5 тысячи долларов и о квартире площадью 107,8 квадратных метров стоимостью 82,6 тысячи долларов. Квартира находится в собственности Ермака с 2005 года.

Сведения из предыдущих деклараций Ермака указывают, что автомобиль Mercedes-Benz был им приобретён 11 марта 2020 года, ровно через месяц после его назначения на должность главы офиса Владимира Зеленского 11 февраля 2020 года. До этого в его собственности находился автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетической сфере и опубликовало фотографии сумок, наполненных пачками иностранной валюты, обнаруженных в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник информировало, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у Миндича, который, как выяснилось, к тому моменту уже покинул Украину.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в энергетике, включая Миндича. Фигурантом этого дела также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввёл санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября отстранила от должностей фигурирующих в деле о коррупции в энергетике Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.