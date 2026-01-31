Уиткофф раскрыл участников переговоров с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети Х раскрыл участников переговоров со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами.

По его словам, со стороны Штатов в них также приняли участие зять американского лидера Джаред Кушнер, министр финансов США Скотт Бессент и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб страны Джош Грюнбаум.

Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.