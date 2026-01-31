Писториус высказался о «брачном кризисе» в НАТО

Нынешние отношения европейцев и американцев в НАТО похожи на кризис в браке, наступающий после 20 лет совместной жизни. Об этом в интервью RND заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В интервью у Писториуса спросили, имеется ли у европейских членов НАТО уверенность, что США поддержат их в случае необходимости. Немецкий министр метафорически ответил, что супруги, находящиеся в браке 20 лет, проходят через кризис доверия и отчуждения.

«Надо либо расстаться, либо, если сохранен общий фундамент отношений, конструктивно решать проблемы», — сказал Писториус.

По его мнению, общий фундамент в НАТО пока сохраняется.

На этой неделе Писториус заявил, что президенту США Дональду Трампу необходимо извиниться за слова о союзниках по НАТО.