Маск раскрыл детали переписки с Эпштейном

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, рассказал, что ему неоднократно поступали приглашения от Джеффри Эпштейна. Он добавил, что каждый раз отказывался посетить остров скандально известного финансиста, пишет РИА Новости.

В пятницу, 30 января, заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации, общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов.

«Я очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров. Но прекрасно понимал, что некоторая переписка по электронной почте может быть неверно истолкована и использована недоброжелателями для очернения моего имени», — признал Маск.

Ранее сообщалось, что в опубликованных прокуратурой материалах по делу финансиста упоминаются известные американские артисты Eminem, Мэрилин Мэнсон, осужденный за торговлю людьми Шон Комбс (Diddy), а также ряд других известных лиц.