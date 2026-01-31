В Киеве перестало работать метро

Работа киевского метрополитена остановлена в связи с аварийными отключениями электроснабжения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети", - рассказал глава города.

По его информации, в настоящее время подземные станции метрополитена могут работать как укрытия на резервном питании станций.

Украинские паблики публикуют кадры, снятые в метро. По информации Telegram-канала "Киев инфо", город может остаться без света до конца дня. Остановлено также движение электропоездов до Киева. Источник пишет, что "полетела вся система Киева" - "исчезла вода и отопление", аварийные отключение электричества происходят на фоне сильных морозов.