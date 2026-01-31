Требования России по Украине будут выполнены, предположил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский политолог Гилберт Доктороу.

В субботу, 31 января, руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что Украина цепляется за ДНР, потому что это «дорога на Киев».

Доктороу заметил, что слова Владимира Зеленского о намерении Киева сохранить Донбасс, нежелание украинского лидера выводить войска из региона — это все для внутреннего пользования, чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников, пока идут переговоры.

«Но вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. Россия получит, что хочет. А она хочет, чтобы Украина была нейтральной, — она будет нейтральной. Иностранных войск там не будет», — разъяснил эксперт.

Отказ Зеленского от поездки в Москву объяснили

По его мнению, в том случае, если украинцы поймут, что Запад выделит им $800 млрд на восстановление страны, они проголосуют за другого кандидата, не отдадут голоса Зеленскому.

«США готовят для Зеленского запасной выход и в течение 100 дней ему отдадут приказ. Точнее, они назначат новые выборы. Так что у Зеленского есть все шансы уйти с поста по своей воле, а не под конвоем», — отметил Доктороу.

Комментаторы подчеркнули, что никакие переговоры не закончат конфликт. Они добавили, что только полная победа России и капитуляция Украины смогут обеспечить долговременный мир.

«Зеленский просто играет в игры. Его вспышки и выходки выдают его настоящую ненависть к России и его русофобию, это просто ужасно для так называемого лидера страны, который должен был быть умнее. Вид «приспешников» Зеленского во многом показывает, кто на самом деле управляет Украиной», — пояснили пользователи.

Подписчики уточнили, что России следует взять под контроль Одессу, желательно, с минимальными потерями. Вместе с тем, стране необходимо обеспечить свою безопасность, закрыть море от диверсантов.