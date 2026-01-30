Трампу пророчат скорую смерть

Американский физиотерапевт Адам Джеймс уверен, что президенту США Дональду Трампу осталось жить максимум четыре месяца из-за целого набора хронических заболеваний, которые пытается скрыть его окружение. Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению физиотерапевта, речь может идти о лобно-височной деменции, симптомы которой прослеживались у Трампа еще до того, как он победил на выборах в 2016 году.

«Основная опасность для его команды — я говорю о его окружении, кабинете, ближайших людях — в том, что он не может держать рот на замке. (…) Трамп точно намного серьезнее болен, чем они когда-либо признают, и они будут делать все возможное, чтобы это скрыть», — пояснил Адам Джеймс.

Эксперт обратил внимание, что у американского лидера, которому уже 80 лет, отекают ноги, и высказал мнение, что это связано «с застойной сердечной недостаточностью, хроническим заболеванием почек, или даже с комбинацией того и другого».

«У него несколько хронических состояний, за которыми нужно постоянно следить. (…) Я делаю выводы, основываясь на типичной продолжительности жизни при таком диагнозе и симптомах, которые демонстрирует Трамп. Кроме того, он фанат фастфуда из McDonald’s и его совершенно точно нельзя назвать дисциплинированным пациентом», — констатировал Адам Джеймс.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил о том, что у президента США Дональда Трампа, в отличие от его предшественника на этом посту, не наблюдается симптомов, характерных для болезни Альцгеймера. Он также отметил, что племяннице американского лидера Мэри, которая ранее предположила, что Трамп может страдать этим заболеванием, не стоит «играть в психиатра».