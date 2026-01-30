Лукашенко высказался о «зряплатах» в Белоруссии

Размер зарплаты на предприятиях в Белоруссии должен быть привязан к эффективности работников, на высокие оклады смогут рассчитывать только сотрудники с большой производительностью труда. Об этом заявил президента республики Александр Лукашенко, его слова приводит местное агентство «БелТА».

Подобного рода стратегии, подчеркнул он, сейчас придерживаются руководители всех белорусских предприятий. Ресурсов для повышения окладов без видимых на то причин у государства нет и не будет, заверил Лукашенко.

«Знайте одно: "зряплаты" в Беларуси не будет», — констатировал глава республики.

Местные заводы смогут рассчитывать на дополнительную господдержку только в случае выстраивания эффективного производства, добавил Лукашенко. Инвестиции государства должны окупаться в полной мере. В этом случае будут расти и зарплаты сотрудников местных предприятий.

«Лишних денег нет. А если есть, то только на дело», — заключил он.

Ранее Лукашенко призвал белорусские компании производить все необходимые для страны виды продукции самостоятельно. По его мнению, такой подход оздоровит конкуренцию на внутреннем рынке. К импорту же, отметил глава республики, стоит прибегать только в крайнем случае.