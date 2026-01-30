Зеленский отказался отдать Донбасс

Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя.

© EDUARD KORNIYENKO/Ura.Ru/TACC

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», — сказал он.

При этом Запорожская АЭС с 2022 года находится под контролем российских войск.

Зеленский заявил, на каком условии встретится с Путиным

Политик добавил, что стороны не нашли решение по Донбассу. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.