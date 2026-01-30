Трамп предостерег Британию от ведения бизнеса с Китаем

Не иначе как «пекинской капитуляцией» называет британская пресса визит своего премьера Кира Стармера в КНР. Зачем глава правительства Великобритании встречался с Си Цзиньпином и почему этой встречей резко недовольна не только оппозиция в Лондоне, но и руководство Соединенных Штатов?

В последних числах января премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил с визитом Китай – чтобы извлечь из Поднебесной как экономические, так и политические дивиденды. Но что он реально получил по итогам визита – выгоды или все-таки скорее проблемы?

Главной проблемой для Кира Стармера было соблюсти баланс. Ведь Великобритания является далеко не дружественной для Китая державой. Страна входит в антикитайский военный блок AUKUS, а так называемый «золотой век» в отношениях двух стран закончился в конце 2010-х. В тот момент, когда Пекин обвинил Лондон во вмешательстве во внутренние дела (в частности, в раскачке ситуации в Гонконге), а в Англии началась охота за китайскими шпионами.

Апофеозом этой охоты стало изгнание компании Huawei из сетей нового поколения, а также скандал вокруг планов Пекина построить новое громадное посольство в центре британской столицы, под которую КНР уже выкупила участок. Аккурат в том месте, где под землей проходят кабели оптоволоконной связи, соединяющие финансовые центры Лондона. Поэтому вопрос со строительством посольства висел с 2018 года – и аккурат с этого времени ни один британский премьер Китай не посещал.

С другой стороны. Китай является экономической сверхдержавой и одним из крупнейших торговых партнеров Великобритании. И игнорировать отношения с ним Лондон не может.

«То, что происходит за пределами наших границ, влияет на все, что происходит дома: начиная от цен на товары в супермаркетах и заканчивая уровнем нашей безопасности», – заявил Стармер. Поэтому он и отправился налаживать отношения с Пекином, а заодно в качестве подарка привел разрешение британского правительства на постройку китайского посольства.

Взамен он получил ряд экономических выгод – правда, не прорывных. Так, по итогам визита Китай ввел безвиз для британцев, совершающих деловые и туристические поездки в Поднебесную. Никакого эксклюзива тут нет – КНР уже полсотни таких соглашений с другими странами (включая Россию, Германию, Италию и даже номинально враждебную Японию).

Кроме того, Китай снизил пошлины на шотландский виски (с 10 до 5%). Также стороны договорились «продолжать изучать возможность» углубления взаимодействия в экономике, а также торговле товарами и услугами (британцы занимают второе место в мире по объему экспорта услуг – юридических, финансовых, медицинских).

Обещал помочь Китай и в борьбе против контрабанды – товаров и людей. Почти половина двигателей на малых лодках, при помощи которых контрабандисты пересекают Ла-Манш, производится в Китае. Соответственно, Лондон сейчас наладит взаимодействие с китайскими правоохранителями, «включая обмен разведданными для выявления маршрутов снабжения контрабандистов, и прямое взаимодействие с китайскими производителями», – говорится на сайте британского правительства.

Наконец, Китай снял санкции с шести членов британского парламента, которые были введены в 2021 году из-за их участия в раскачке уйгурского вопроса. Правда, сами жертвы не были этим довольны. «Мы предпочли бы оставаться под санкциями неопределенно долго, чем позволить использовать наш статус в качестве козыря для оправдания отмены британских санкций в отношении должностных лиц, ответственных за геноцид в Синьцзяне», – заявили они.

И критика визита шла не только с их стороны. Оппозиция Его Величества – то есть британские консерваторы – разнесли Стармера. Например, за неподобающие контакты. «Мы знаем, что должны противостоять злоупотреблениям со стороны Китая. И меня беспокоит то, что у нас сейчас есть правительство, которое, похоже, боится Китая», – говорит лидер Консервативной партии Кеми Баденох. По ее словам, «нам следует больше общаться с теми странами, интересы которых совпадают с нашими, а не с той, которая делает все возможное, чтобы подорвать нашу экономику».

Разнесли за поведение.

«Кир Стармер отправился в Пекин, чтобы пресмыкаться перед президентом Си Цзиньпином в надежде получить несколько экономических крошек со стола президента Си. Ради того, чтобы компенсировать свое катастрофическое управление экономикой, он жертвует нашей национальной безопасностью»,

– заявил один из лидеров Консервативной партии Крис Филп. А британская Daily Mail назвала итоги визита «пекинской капитуляцией». Сам Стармер, конечно, считает о том, что никакой капитуляции не было. Утверждает, что он прошел по грани.

«В вопросах, касающихся Китая, нет смысла прятать голову в песок. В наших интересах взаимодействовать и не идти на компромиссы в вопросах национальной безопасности», – говорит премьер. По его словам, в ходе более чем часовых переговоров с Си Цзиньпином он поднимал и правозащитные вопросы – судьбу уйгурских меньшинств в Китае, а также вопрос о британском гражданине Джимми Лае, которого в КНР осудили за разжигание беспорядков в Гонконге.

«Одной из причин этого разговора было желание убедиться в том, что мы можем не только воспользоваться имеющимися возможностями… но и провести зрелую дискуссию по вопросам, по которым у нас есть разногласия», – заявил Стармер.

Однако в самое ближайшее время ему предстоит отвечать и другим критикам – не дома, а в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп остался очень недоволен визитом и назвал решение Стармера выстраивать отношения с Китаем «очень опасным».

Конечно, Лондон может сколько угодно говорить о том, что ничего опасного в этом нет. Что визит не означает смену внешнеполитического курса и ключевого союзника в лице США. «Наши отношения с США – одни из самых тесных, которые у нас есть, в сфере обороны, безопасности, разведки, а также торговли и многих других областях», – уверяет Кир Стармер. Однако американцы прекрасно видят, что происходит.

Дело в том, что Стармер – не единственный западный лидер, который в последнее время посетил Пекин. Только в январе в Китае уже побывали премьеры Финляндии, Ирландии, Канады. В феврале туда прибудет Фридрих Мерц. Туда даже наведался премьер-министр Австралии, которая годами была на ножах с Китаем из-за торговых вопросов.

А все потому, что эти лидеры западного мира серьезно тяготятся Трампом – агрессивным, деструктивным, постоянно их унижающим. Они хотят сбалансировать американское влияние китайским. И Трамп позволить им эти вольности не готов.

Так, пригрозил канадскому премьеру Марку Карни введением 100-% тарифа в случае, если тот заключит торговое соглашение с Китаем. ««Если губернатор Карни (намек на стремление Дональда Трампа включить Канаду в состав США – прим. ред.) думает, что сделает Канаду "портом для высадки" для отправки китайских товаров в США, он глубоко ошибается», – заявил Трамп. И если он посчитает, что КНР и Британия близки к подобному соглашению, такой же ультиматум ждет и Кира Стармера.

В свою очередь, Китай спокойно взирает на эти внутривидовые разбирательства западных стран и собирает дивиденды с их поведения. Так, Пекин демонстрирует готовность сотрудничать со всеми – даже бывшими врагами, такими как Великобритания. «Если нет шторма, то не будет и радуги», – говорит посол КНР в Великобритании Чжэн Цзегуан.

«В предыдущие годы китайско-британские отношения переживали спад, что не отвечало интересам ни одной из стран», – сказал Си Цзиньпин. По его словам, в нынешней сложной и постоянно меняющейся международной ситуации Китаю и Великобритании необходимо укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире.

«Для Китая это часть стратегии “очарования”, направленной на то, чтобы некоторые теперь рассматривали Пекин как стабильного и предсказуемого партнера – в отличие от США», – считает Би-би-си. Поэтому чем больше западных лидеров прилетит в Пекин, чем жестче их Трамп будет за это наказывать, тем лучше для Китая.