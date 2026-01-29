Иранский правительственный борт вылетел в Москву

Иранский правительственный борт, используемый для перевозки высокопоставленных иранских чиновников, вылетел из Тегерана в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно треку, Airbus A321 авиакомпании Meraj Airlines вылетел из Тегерана, пролетел в районе Астрахани, над Волжским, Волгоградом и направился к Москве.

По состоянию на 23:23 мск борт находился в районе Урюпинска. За полетом лайнера следили 15 тыс. человек. В 23:29 мск борт пролетел над Балашовом.

Официальные лица пока не прокомментировали, кто конкретно направляется в аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что военные проинформировали президента США Дональда Трампа о возможных вариантах удара по Ирану.

В рамках одного из сценариев, названного «Большой план» («Big Plan»), американская армия осуществляет масштабные бомбардировки ключевых правительственных и военных объектов.

Журналисты заметили, что в ночь на 30 января Трамп планирует выступить с обращением к нации, сделать ряд важных заявлений.