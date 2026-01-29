На заседании совета глав МИД стран Европейского союза (ЕС) открыто прозвучало заявление, что Европа не готова к миру на Украине и хочет воевать.

Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи, трансляцию вел телеканал M1.

«Сегодня впервые состоялось открытое признание того, что Брюссель и значительная часть стран ЕС хотят воевать и отвергают мир», — отметил министр.

По словам Сийярто, соответствующее заявление прозвучало из уст нескольких человек. Он подчеркнул, что этот факт прояснил текущую ситуацию.

Ранее газета The Telegraph писала, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет смягчить долговые правила внутри ЕС, чтобы выделить финансирование на дополнительные оборонные расходы. Таким образом она хочет подготовить страны — члены объединения к возможной войне с Россией.