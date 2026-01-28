Американский журналист Такер Карлсон заявил, что существует риск распада США — по его мнению, к нему могут привести беспорядки в стране. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По мнению Карлсона, происходящее в США может говорить о «разрушении структуры правительства». Происходящие в Миннеаполисе антимигрантские рейды и вызванные ими протесты журналист назвал «хаосом».

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. <...> Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны», — заявил он.

Ранее Карлсон заявил, что после захвата президента Венесуэлы Белый дом больше не имеет права критиковать Россию.