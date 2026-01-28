Секретные документы США попали в публичный доступ

Исполняющий обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала разместил конфиденциальные материалы страны в общедоступной версии нейросети ChatGPT.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности (МВБ), в структуру которого входит CISA.

«Среди загруженных в нейросеть данных не было отмеченных грифом секретности, но многие были помечены как документы „только для служебного пользования“», — передает издание.

Отмечается, что указанный статус означает, что данные не предназначены для открытого распространения.

При этом, согласно установленным правилам, все данные, загружаемые в публичную версию ChatGPT, становятся доступными разработчику и могут использоваться при формировании ответов другим пользователям. Указывается, что инцидент произошел летом 2025 года. В тот момент сработал ряд автоматических систем оповещения о возможных нарушениях безопасности, предназначенных для предотвращения утечки или хищения конфиденциальной правительственной информации. Как пишет Politico, после выявления факта загрузки документов МВБ инициировало внутреннюю проверку, однако ее итоги пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что 61-летнему системному администратору, работавшему по госконтракту, может грозить более 50 лет лишения свободы за передачу секретных сведений газете Washington Post. Как сообщил Минюст США, в отношении него выдвинуты еще шесть новых обвинений. Ранее этому человеку уже инкриминировалось незаконное хранение засекреченной информации, отмечается в распространенном ведомством сообщении.

По версии прокуратуры, с октября прошлого года по январь текущего года обвиняемый неоднократно получал на своем рабочем месте доступ к секретным отчетам. Следствие утверждает, что он копировал эти материалы, выносил их из специализированного помещения для работы с закрытыми данными, после чего передавал журналисту, подготовившему на основе полученной информации пять публикаций.