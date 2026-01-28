Похищенную в Мексике под дулом пистолета OnlyFans-модель нашли живой

Похищенная в Мексике 20-летняя модель OnlyFans Николь Пардо Молина, известная в соцсетях под псевдонимом La Nicholette, была найдена живой и невредимой. Об этом, как пишет Complex, сообщили власти штата Синалоа, обновив ориентировку о пропавшей девушке 24 января.

Ранее правоохранительные органы предупреждали, что жизни Пардо может угрожать опасность. Однако после обнаружения было подтверждено, что она находится в хорошем состоянии. Модель уже появилась на публике, посетив церковную службу в населенном пункте Эль-Саладо недалеко от Кульякана. Она поблагодарила людей за поддержку и молитвы во время ее отсутствия.

Исчезновение Пардо произошло 20 января. По данным следствия, девушку похитили на парковке торгового центра в Кульякане. Распространившаяся в сети видеозапись зафиксировала момент, когда к ее автомобилю подъехала другая машина, после чего несколько мужчин, угрожая пистолетами, силой посадили ее в свой автомобиль и скрылись. Власти Синалоа заявили, что нападение могли совершить трое вооруженных мужчин, передвигавшихся на угнанной машине.

Правоохранительные органы допустили, что инцидент может быть связан с криминальной обстановкой в регионе. В соцсетях высказывались предположения о возможной причастности группировки Los Mayos, связанной с картелем Синалоа, однако расследование продолжается и официальных выводов на этот счет не сделано.

Николь Пардо Молина является гражданкой США и Мексики и, по имеющимся данным, проживает между Кульяканом и Финиксом в Аризоне.