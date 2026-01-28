Трамп предрек свой скорый импичмент

Президент США Дональд Трамп предрек скорую попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Они скажут: он поехал в Айову и несправедливо разговаривал с людьми, хотя ему нельзя этого делать, давайте объявим ему импичмент», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что такое развитие событий возможно в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс США в 2026 году.

Ранее Трампу сообщили о возможном импичменте в случае военного захвата Гренландии.