Трамп предрек крах одной стране

Президент США Дональд Трамп, выступая во время визита в штат Айова, заявил, что Куба находится на грани краха из-за прекращения поставок нефти из Венесуэлы.

Он отметил, что островное государство долгое время зависело от венесуэльской нефти и финансовой поддержки.

Трамп ранее предупреждал, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут полностью остановлены, и угрожал санкциями другим странам, которые продолжат обеспечивать Гавану топливом.

