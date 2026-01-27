Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным

Агентство РИА Новости установило, что фотография, отправленная президентом России Владимиром Путином американскому коллеге Дональду Трампу после их исторической встречи на Аляске в августе, теперь размещена в Белом доме.

Ранее журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в социальной сети X снимок, на котором видно, что совместное фото двух лидеров, сделанное во время саммита, висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией президента США. На опубликованном кадре видно, что под фотографией саммита расположен ещё один снимок в рамке, где Трамп держит за руку свою внучку.

Агентство отмечает, что размер и композиция размещённого в Белом доме фото полностью соответствуют тому снимку, который Путин отправил Трампу и который американский президент демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа.

