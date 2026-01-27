Стармер испугался гнева Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не хочет, чтобы первый с 2018 года визит в КНР воспринимался как шаг против США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В отличие от своего канадского коллеги Марка Карни, премьер-министр Великобритании не хочет, чтобы его важный визит в Пекин воспринимался как попытка дистанцироваться от США и президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

Собеседники издания рассказали, что Стармер пытается «управлять одновременно тремя конями», поддерживая дружественные отношения с Вашингтоном, Брюсселем и Пекином.

Британский премьер хочет, чтобы его визит в Китай обеспечил экономический рост его страны, но при этом он планирует быть «достаточно осторожным, чтобы не поставить под угрозу национальную безопасность и не вызвать гнев Трампа».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.