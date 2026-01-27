CNN сообщил о тайной работе ЦРУ в Венесуэле

ЦРУ втайне работает над установлением постоянного американского присутствия в Венесуэле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные источники», знакомые с ходом этой работы.

По данным CNN, ЦРУ и Госдепартамент активно обсуждают, каким будет присутствие США в Венесуэле как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе после захвата лидера страны Николаса Мадуро.

По словам источников телеканала, хотя Госдеп будет выполнять функции основного долгосрочного дипломатического представительства США в стране, администрация Трампа, вероятно, будет в значительной степени полагаться на ЦРУ для возвращения американских дипломатов в Венесуэлу. Это связано с продолжающимся политическим переходным периодом и нестабильной ситуацией с безопасностью после свержения Мадуро.

«Госдепартамент водружает флаг, но реальное влияние остается за ЦРУ», - пояснил источник, знакомый с процессом планирования.

Он отметил, что краткосрочные задачи агентства включают подготовку почвы для дипломатических усилий, в том числе установление контактов с местными элитами и обеспечение безопасности. В краткосрочной перспективе американские чиновники могут действовать из филиала ЦРУ до открытия официального посольства.

Директор ЦРУ Джон Ратклифф стал первым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, посетившим Венесуэлу после захвата Мадуро. Позже он встретился с временным президентом страны Делси Родригес и военными лидерами.

Часть послания, которое Ратклифф адресовал новому руководству во время своей поездки, гласила, что Венесуэла «больше не может быть убежищем для противников Америки».

По словам другого источника CNN, ЦРУ, вероятно, будет отвечать за передачу венесуэльским чиновникам американской разведывательной информации, касающейся этих противников, включая Китай, Россию и Иран. Остается неясным, как венесуэльский народ отреагирует на более открытое присутствие ЦРУ, подчеркивает телеканал.

В 2025 году Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии атак на суда в Карибском море Трамп также дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

В ночь на 3 января 2026-го Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владение оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».

Трамп оправдывает вмешательство США, утверждая, что Венесуэла отправляла своих заключенных, в том числе из психиатрических учреждений, в Штаты. Он также утверждает, что Венесуэла ввозила в США большие объемы наркотиков по морю.

После захвата Мадуро Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США. Трамп заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до тех пор, пока не сможет осуществить «безопасную, упорядоченную и законную передачу власти». СМИ писали, что США потребовали от временного президента Делси Родригес отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.