Левитт: в графике Трампа нет переговоров с Путиным

В графике главы США Дональда Трампа пока нет телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, сотрудники администрации информируют американского лидера о ходе переговоров, но разговора с главой России пока не намечено.

«На данный момент мне не известно о каких-либо запланированных телефонных разговорах [с лидером России]», — заметила Левитт.

По ее словам, прошедшие в в столице ОАЭ Абу-Даби трехсторонние переговоры стали историческим событием.

«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», — отметила Левитт.

Пресс-секретарь уточнила, что команде президента США Дональда Трампа удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира.

Встреча России, США и Украины прошла 23-24 января. Россия направила в Абу-Даби представителей силовых ведомств, делегацию Украины возглавил глава СНБО Рустем Умеров, США отправили спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа.

Стороны за два дня обсудили ряд вопросов текущей повестки, в частности, территориальный вопрос. Кроме того, были подняты вопросы о следующем раунде переговоров и возможной встрече Путина и Владимира Зеленского.